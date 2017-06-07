Агент: «Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!»

Автор: Евгений Морозов 0

Халк

Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы нападающего «Шанхай СИПГ»Халка, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит». 30-летний бразилец уже выступал за петербургский клуб в период с 2012 по 2016 год, откуда переехал в Китай за 55,8 миллиона евро.

«Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в «Зенит»? Нет, не думаю, что это так. Может ли Халк вернуться в «Зенит»? Без шансов!» – сказал агент.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт день за днем»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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