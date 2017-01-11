Агент: «Многие говорят, что переезд в Россию для Адриано — шаг назад после «Милана». «Спартак» — это топ-клуб!»

В среду форвард «Милана» прибыл в Италию, где в ближайшие пару дней пройдет медосмотр для «Спартака». Агент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».

«Пока не могу подвердить, что Луиз Адриано проходит медобследование сегодня. Не знаю, когда это произойдет, мы пока в ожидании. Контракт со «Спартаком» подписан, все согласовано, ждем только результатов медобследования.

Мы еще не обговаривали, когда Адриано прилетит в Москву. Но скорее всего Луис присоединится к «Спартаку» сразу на сборах.

Многие говорят, что для Адриано «Спартак» — шаг назад после «Милана». «Спартак» — топ-клуб. К тому же Луис сможет нормально играть, ведь в «Милане» у него не было возможности выходить на поле. Главный тренер все время делал выбор в пользу итальянцев или нападающего Бакки. Да и руководство «Милана» в итоге заявило, что готово продать Адриано. Он хочет играть, а не сидеть на скамейке.

«Спартак» сейчас борется за чемпионство, так что мы долго не раздумывали над предложением из России. К тому же Луиса хотел видеть главный тренер. Мой клиент почувствовал, что в него верят. Они уже поговорили с Каррерой и обсудили его роль в команде.

Напомним, после ухода Адриано «Милан» сохранит около 25 миллионов евро – столько бразилец получил бы до завершения контракта в 2020 году. 29-летний форвард провел в «Милане» полтора сезона, сыграл в 36 матчах и забил 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт