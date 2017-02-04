Агент Месута Озила провел переговоры с «Барселоной»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Месут Озил

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего немца заинтересована «Барселона», которая готова приобрести футболиста в том случае, если он не продлит контракт с «канонирами».

Отмечается, что агент Озила уже провел переговоры с сине-гранатовыми. Инициаторами контакта был каталонский клуб, который хотел узнать, есть ли возможность подписать хавбека.

Соглашение Озила с «Арсеналом» рассчитано до 2018 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 20 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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