Агент Мбаппе: «80 миллионов стоит только одна нога Килиана»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Килиан Мбаппе

Футбольный агент Федерико Пасторелло представляет интересы форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Он поделился мнением о трансферной стоимости вундеркинда.

«80 миллионов евро за Мбаппе? За эти деньги «Монако» продаст только ногу Килиана! Мбаппе напоминает мне Тьерри Анри, который проявил себя в «Ювентусе», после чего перешел в «Арсенал», и при этом у него голевое чутье от Трезеге. Килиан – большой талант, но прежде всего он очень смышленый парень», – сказал Пасторелло.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел за «Монако» 37 игр во всех турнирах и забил 24 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Le 10 Sport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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