Агент Маурицио Сарри: «Челси»? А что такое «Челси»?

Агент тренера Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини прокомментировал информацию, что его клиент может возглавить «Челси». Представитель выразил недоумение.

«Не знаю, что такое «Челси»? Это футбольный клуб? Не имею понятия. Для нас существует только «Наполи», – заявил Пеллегрини.

Ранее стало известно, что англичане не будут приглашать Сарри из-за его гомофобных проявлений.

Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia