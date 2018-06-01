Агент Маурицио Сарри: «Челси»? А что такое «Челси»?

Автор: Евгений Морозов 0

Маурицио Сарри

Агент тренера Маурицио Сарри Алессандро Пеллегрини прокомментировал информацию, что его клиент может возглавить «Челси». Представитель выразил недоумение.

«Не знаю, что такое «Челси»? Это футбольный клуб? Не имею понятия. Для нас существует только «Наполи», – заявил Пеллегрини.

Ранее стало известно, что англичане не будут приглашать Сарри из-за его гомофобных проявлений.

Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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