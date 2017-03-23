Агент Марко Верратти: «Верратти хочет побеждать, но с парижанами это не получается»

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, допустил возможность ухода игрока из французского клуба. Итальянец желает выигрывать важнейшие трофеи.

«Я уже говорил, что любой трансфер будет тяжело осуществить, поскольку Марко связан с «ПСЖ» очень серьезным контрактом до 2021 года. Но мой клиент ставит самые высокие цели, ему хочется побеждать, а с парижанами это не получается.

Сейчас перед ним стоит выбор: либо он продолжает получать очень много денег, либо идет за важнейшими трофеями. Марко уйдет из «ПСЖ» только ради выступления в европейском топ-клубе», — заявил Ди Кампли.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Марко Верратти принял участие в 21 матче, в которых отметился 2 забитыми мячами и 5 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport