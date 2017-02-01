Агент Марко Вератти: «Если считать трансферную стоимость Марко в слитках золота, то получится довольно много»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Вератти

Агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника ПСЖ Марко Верратти, поделился мнением о будущем своего клиента. Футболист в ближайшее время не собирается покидать французский клуб.

«Какова трансферная стоимость Марко? Трудно сказать, но в слитках золота получится довольно много. Да, много. Но даже этого будет недостаточно. Думаю, у него вообще нет цены, поскольку ПСЖ не хочет его продавать. У Марко контракт до 2021 года, он уважительно к этому относится и хочет выиграть Лигу чемпионов со своим клубом.

Я всегда говорил, что в один прекрасный день он вернется в Италию. Однако жители Парижа и ПСЖ постараются удержать его на как можно более длительный срок. Не знаю, когда случится трансфер, но этот день точно настанет. «Ювентус»? Если честно, со мной никто не говорил об этом клубе», — сказал Ди Кампли.

В текущем сезона на его счету два гола в 16 матчах чемпионата Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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