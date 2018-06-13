Агент Марио Балотелли препятствует переговорам между игроком и «Марселем»

«Марсель» заинтересован в приобретении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли. Но переговоры о трансфере могут зайти в тупик из-за агента футболиста Мино Райолы.

Руководство «Олимпика» около 10 дней назад уведомило «Ниццу», что хочет провести переговоры с 27-летним итальянским футболистом.

Источник считает, что встреча до сих пор не состоялась из-за агента Балотелли Мино Райолы. Якобы он намеренно придерживает переговоры, чтобы посмотреть, какие еще предложения поступят его клиенту.

Контракт Балотелли с «Ниццей» истекает 30 июня, ожидается, что он покинет команду. В прошедшем сезоне итальянец отличился 26 раз в 38 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe