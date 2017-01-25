Агент Магомеда Оздоева: «Мой клиент не уйдет из «Рубина»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Оздоев

Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев не намерен покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил агент футболиста Анзор Гаргаев.

«У Оздоева нет тяги обязательно уйти из «Рубина». В казнском клубе у него все неплохо: им довольны и в руководстве, и в тренерском штабе. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Поэтому желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт», – заявил Гаргаев.

В «Рубин» 26-летний хавбек перешел в 2014 году. В нынешнем сезоне Магомед провел на поле 10 матчей и результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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