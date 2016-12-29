Агент Луиса Андриано: «Если переговоры продвинутся, то вскоре Адриано станет игроком «Спартака»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Луис Адриано
Жилмар Велоз позитивно отозвался о перспективах перехода игрока в «Спартак». Агент футболиста уверен, что переход игрока состоится.

«Да, мы сейчас ведем переговоры, и они имеют позитивный характер. Адриано знает тренера «Спартака» Массимо Карреру, к тому же ему нравятся сам клуб и команда. Но сейчас футболист в отпуске вместе со своей семьей. Он по-прежнему игрок «Милана», но если переговоры продвинутся, то я уверен, что вскоре он станет игроком «Спартака» и приедет в Россию», – сказал Жилмар Велоз.

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Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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Никита Пронин

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