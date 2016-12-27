Агент Луиса Адриано: «Луис считает, что «Спартак» — великий клуб»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Адриано

Луиcа Адрианo считает «Спартак» великим клубом. Об этом рассказал агент футболиста Жилмар Велоз.

«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в «Спартак», у игрока действует договор с «Миланом». Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом», — цитирует источник Велоза.

Ранее сообщалось, что сегодня представители бразильского форварда проведут встречу с генеральным директором «Милана» Адриано Галлиани, чтобы обсудить возможный переезд футболиста в Москву.

Напомним, что «Милан» в 2015 году купил Адриано у «Шахтера» за 8 миллионов евро. В составе итальянцев за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Итоговая стоимость строительства «Зенит-Арены» составит 38 миллиардов рублей

Валерий Непомнящий: «Я подал в отставку. Почему? Это долгая история»

Россия – Марокко. Стал известен стартовый состав россиян

Добавить комментарий

Войти с помощью: 