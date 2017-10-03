Агент Луана: «Рассмотрим возможность перехода в «Спартак» зимой, если они обратятся с предложением»

Жаир Кайно Пейшото — агент игрока «Гремио» Луана Виейры. Функционер рассказал, что его клиент все еще может оказаться в «Спартаке».

«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.

Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если «Спартак» обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность», – сказал Пейшото.

Летом Луан дважды отказался от перехода в «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»