Агент Кокорина: «Александр просто зацепил колесом линию разметки»

Кирилл Логинов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ситуацию с нарушением игроком ПДД в Москве. По его словам, ситуация слишком преувеличена.

«Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Александр совершал поворот с Большой Дмитровки на Страстной бульвар. Мчаться там негде. По версии инспекторов, при повороте налево Кокорин зацепил колесом линию разметки. Сначала нужно во всем разобраться.

Это административная практика, такое бывает со всеми: инспектор видит картину произошедшего одним образом, а водитель – иначе. На данный момент никакого постановления по этому поводу не вынесено. Материалы за подобные правонарушения автоматически отправляются в суд. Этим случаем будут заниматься компетентные люди», – сказал Логинов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»