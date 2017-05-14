Агент: «Китайский клуб связался с «Лестером» по поводу Мусы, но Ахмед хочет остаться в Англии»

Тони Харрис, агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, рассказал про интересы к игроку со стороны клубов. Футболистом заинтересован клуб из Китая.

«Да, китайский клуб связался с «Лестером» по поводу перехода Ахмеда, но он хочет остаться в Англии, чтобы доказать свою состоятельность и играть регулярно.

Он хочет отработать свои деньги. Муса не такой человек, чтобы просто сидеть и легко получать огромную зарплату, не прилагая никаких усилий», – заявил Харрис в интервью SuperSport.

Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года за 19,5 миллиона евро, но не сумел закрепиться в стартовом составе прошлогоднего чемпиона Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: All Nigeria Soccer