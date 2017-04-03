Агент: «Интер» — единственный клуб, который может купить Килиана Мбаппе за 100 миллионов»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Мбаппе

Федерико Пасторелло, агент  футболиста «Монако» Килиана Мбаппе, высказался насчет потенциальных покупателей его клиента. По мнению деятеля, только миланский «Интернационале» способен провернуть такую сделку. 

«Новых владельцев «Интера» не волнуют деньги. Они и так богаты. К слову, зимой они не отпустили Кандреву в Китай. Игрок не хотел покидать клуб. Группа Suning (концерн, владеющий клубом — прим. ред.) — единственная, кто может потратить 100 миллионов на покупку Мбаппе», — заявил Пасторелло.

В текущем сезоне 18-летний француз забил за «Монако» 19 голов в 33 матчах во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, стоимость французского форварда равняется 10 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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