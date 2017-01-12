Агент игрока «Манчестер Сити» подарит «Томи» шесть легионеров

Стало известно, что скоро к «Томи» присоединится шесть футболистов. Этому поспособствует агент игрока «Манчестер Сити».

Несколько футболистов «Томи» уже расторгли с командой контракты. Это произошло из-за финансовых проблем клуба. Теперь команде придётся доигрывать чемпионат России почти резервным составом. Но у клуба появилась возможность воспользоваться благотворительными намерениями агента Дмитрия Селюка:

«Готов протянуть «Томи» руку помощи и дать томичам бесплатно шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года. От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания. Даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболистов», — сказал Селюк.

«Томь» набрала 9 очков в первой половине чемпионата и находится на последней строчке в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com