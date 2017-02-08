Агент Георгия Тигиева: «Пока «Спартак» не проявлял заинтересованности в Тигиеве»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Тигиев

Павел Андреев, представляющий интересы защитника «Анжи» Георгия Тигиева, прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Спартак». По имеющейся информации, игрок близок к подписанию долгосрочного контракта с красно-белыми.

«Тигиев продолжает подготовку в составе «Анжи». Переговоров со «Спартаком» мы не вели.

Какова вероятность того, что футболист все же перейдет в «Спартак»? Это можно оценить, если клуб заинтересуется. Пока «Спартак» заинтересованности не проявлял», — заявил Павел Андреев.

Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.

Фото: официальный сайт «Анжи»
Источник: Спорт-Экспресс

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Вадим Павлов

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