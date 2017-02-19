Агент Денис Лахтер: «Олег Шатов испытывает проблемы с Мирчей Луческу»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Олег Шатов

Российский спортивный агент Денис Лахтер поговорил о делах полузащитника петербургского «Зенита» Олега Шатова в команде. Лахтер заявил, что игрок испытывает недопонимание с главным тренером сине-бело голубых Мирчей Луческу.

«Когда Лодыгин стал подводить команду, стали искать кандидата на вратарскую позицию. Были мысли приобрести у «Краснодара» Крицюка в обмен на Шатова. Известно, что у Олега  конфликт с Луческу. Полузащитник и тренер никак недопонимают друг друга. Поэтому и была мысль отдать Шатова в другую команду. Но в итоге был куплен Лунев и все затихло», — подытожил агент.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел всего 10 матчей за клуб с берегов Невы. В этих играх Шатов забил один гол.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

 

 

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