Агент Дана Петреску: в «Кубани» сказали, что клуб расформируют по окончании сезона

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Кубань

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, прокомментировал ситуацию в краснодарской команде, которая испытывает большие финансовые трудности. По его словам, клуб будет расформирован.

«Пока нет новостей. Мы ждем решения палаты по разрешению споров ФИФА. С «Кубанью» общались, но там все по-старому. Единственная новость — при последнем контакте мне было сказано финансовым директором , что клуб так и не нашел спонсора и будет расформирован по окончании сезона. Владислав Белецкий, официальное лицо клуба, сказал: «Нас никто не хочет брать на поруки, потому в конце сезона можем сняться», — сказал Пырнэу.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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