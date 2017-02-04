Агент Буффона: «Джанлуиджи вполне может продолжать играть и после ЧМ-2018»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Джанлуиджи Буффон

Агент вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал о том, как долго его клиент может играть в футбол. Он заявил, что 39-летний футболист планирует продолжать карьру и после ЧМ-2018.

«Джанлуиджи хочет доиграть до 2018 года и принять участие на чемпионате мира в России.

Учитывая его характер, его текущую форму и его любовь к спорту, вполне возможно, что он продолжит играть и после ЧМ.

Доннарумма заменит Буффона в «Ювентусе»? Очень сложно переманить игрока из такого большого клуба, как «Милан».

Все говорят, что он может уйти, но здесь нужно учитывать желание самого Доннаруммы, а он, похоже, очень любит «Милан».

Случится может все что угодно, но у меня сложилось впечатление, что он останется в «Милане», – отметил Мартина.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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