Агент: «Будущее Алексея Миранчука зависит от президента «Локомотива»

Будущее полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука полностью зависит от президента футбольного клуба Ильи Геркуса. Об этом заявил агент хавбека Вадим Шпинев.

«По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от «Рубина», которое направлено в футбольный клуб «Локомотив», но как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит. Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно, или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет», — заявил агент Алексея Миранчука.

В случае если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете», — заявил агент Алексея Миранчука.

Контракт 21-летнего полузащитника с «железнодорожниками» истекает нынешним летом. Ранее сообщалось, что хавбек в ближайшее время может перейти в московский «Спартак» или казанский «Рубин». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом.