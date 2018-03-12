Агент Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ»

Агент итальянского тренера «Челси» Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ» в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Алессандро Альчьято.

Контракт Конте истекает только в 2019 году, но ожидается, что ближайшим летом он покинет « Челси». Специалист критиковал правление клуба из-за трансферной политики и отсутствия амбиций.

По сообщениям французской прессы, агент Конте Федерико Пасторелло прибудет в Париж во вторник – за день до того, как «Челси» сыграет с «Барселоной» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports