Агент Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ»

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Конте

Агент итальянского тренера «Челси» Антонио Конте встретится с представителями «ПСЖ» в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Алессандро Альчьято.

Контракт Конте истекает только в 2019 году, но ожидается, что ближайшим летом он покинет « Челси». Специалист критиковал правление клуба из-за трансферной политики и отсутствия амбиций.

По сообщениям французской прессы, агент Конте Федерико Пасторелло прибудет в Париж во вторник – за день до того, как «Челси» сыграет с «Барселоной» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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