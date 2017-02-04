Агент: «Антон Миранчук был готов продлить контракт, но «Локомотив» изменил условия»

Агент Вадим Шпинев раскрыл подробности с ситуацией полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Напомним, что брат Антона Алексей Миранчук отказался продлевать контракт с «железнодорожниками».

«Антон хочет играть в «Локо». Но история повторяется. В ноябре был вариант контракта, Антон был согласен его подписать. Ни в ноябре, ни в январе, когда говорил об этом с президентом «Локомотива», этого не произошло. Потом президент клуба Илья Геркус предложил подписать соглашение в иной редакции. Но, ознакомившись с ним, понял, что здравомыслящий человек такой контракт не подпишет.

Многие пункты были просто непонятны. Например, в случае болезни игрок должен был получать спецвыплаты, а не всю зарплату. За клубом закреплялось право в любой момент расторгнуть договор, выплатив игроку не более шести зарплат. Также клуб мог отправить игрока в аренду без его согласия… Договаривались об одном, а потом появлялось вот это. Но зачем? Не для того ли, чтобы молодых и перспективных выдавить, а на их позиции взять 32-летних из-за границы, якобы свободных агентов?

Это и к вопросу, зачем нужны агенты игрокам. Что бы делал парень, самостоятельно подписав такой договор? Да загнал бы себя в кабалу! Хочется пожелать высшему руководству клуба хоть раз приехать и поговорить с глазу на глаз с игроками, узнать суть происходящего. Пока делается всё, чтобы у игроков появилось желание поменять клуб», — рассказал агент.

Прошлый сезон Антон Миранчук провел в эстонской «Левадии», где принял участие в 30 матчах чемпионата Эстонии и отметился 14 голами.

Фото: официальный сайт «Локомотив»

Источник: Советский Спорт официальный сайт «Локомотив»