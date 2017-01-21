Агент Андреа Раноккии встретился с представителями «Зенита»

Агент Андреа Раноккии провел переговоры с представителями «Зенита». Встреча состоялась в Лондоне.

«Интер» хочет продать футболиста или сдать его в аренду с последующим правом выкупа.

Андреа Раноккия сам не против покинуть команду, так как игрок не имеет достаточного колличества игровой практики. Всего 5 матчей провел Андреа в текущем сезоне. Результативными действиями игрок не отметился.

Миланский «Интер» набрал 36 очков и идет на 6 месте. Лидер чемпионата «Ювентус» имеет 45 очков и игру в запасе.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport