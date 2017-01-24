Агент Андреа Раноккии ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Раноккия

Андреа Раноккия может переехать в Англию. Агент игрока провел переговоры с несколькими клубами АПЛ.

Агент защитника «Интера» Андреа Раноккии прибыл в Англию, где ведeт переговоры с несколькими клубами, в том числе с «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита».

В числе команд, заинтересованных в Раноккии, есть также «Вест Хэм» и «Халл Сити».

В текущем сезоне Серии А Раноккия провeл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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