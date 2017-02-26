Адвокат Василий Грищак: «Переход Миранчука в «Рубин» сорвался из-за отставки генерального директора казанцев»

Адвокат Василий Грищак, который представляет интересы «Локомотива», поговорил о полузащитнике красно-зеленых Алексее Миранчуке. Грищак сообщил о причине несостоявшегося трансфера футболиста в казанский «Рубин».

«Переход Алексея в «Рубин» сорвался из-за отставки генерального директора татарстанцев. При Ильгизе Фахриеве казанцы были готовы заплатить 5 миллионов евро. Более того, в «Рубине» были согласны доплатить москвичам 10% от последующей продажи или 250 тысяч евро в случае выхода «Рубина» в Лигу чемпионов в следующем сезоне РФПЛ. После странного увольнения Фахриева клуб из столицы Татарстана отказался от всех этих условий, новое руководство «Рубина» посчитало сделку нецелесообразной. Разве все это — обычное совпадение? Не думаю», — заключил адвокат.

Напомним, зимой Миранчук планировал покинуть «Локомотив». Контракт 21-летнего футболиста с «железнодорожниками» действует до декабря текущего года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»