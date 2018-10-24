Адвокат рассказал, как Павел Мамаев и Александр Кокорин стали относиться друг к другу

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о взаимоотношениях своего подопечного с Александром Кокориным. По его словам, Павел Мамаев очень переживает за судьбу Александра Кокорина.

«Они остались друзьями и, соответственно, очень переживают друг за друга. Во всяком случае, Павел переживает за судьбу других фигурантов дела, и за судьбу своего друга, и за судьбу тех лиц, которые были вовлечены в данную ситуацию. Трудности укрепляют дружбу. Не думаю, что случившееся отрицательно повлияет на их дальнейшие взаимоотношения», — рассказал Бушманов .

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе. В результате пострадали двое чиновников. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в следственном изоляторе № 2.

Фото: Global Look Press

Источник: «Между тем»