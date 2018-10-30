Адвокат Кокорина: «Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей по этому делу»

Адвокат Татьяна Стукалова, защищающая нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала ход судебного процесса. По ее словам, «в деле наступило затишье».

«По делу наступило затишье, надеюсь – не перед бурей. Мне непонятно, чем могут заниматься 18 следователей следственной группы по средне-статистическому уголовному делу, которое обычно дознаватель территориального отдела полиции направляет в суд за один месяц», — заявила Татьяна Стукалова.

«Из содержания ходатайства следователя о заключении ребят под стражу также не усматривается, чем будут заняты эти 18 следователей по этому делу», — подчеркивает адвокат.

«Пока мы имеем обвинение, в котором причинение побоев, квалифицированное ст. 116 УК РФ, усилено признаками административного проступка – мелкого хулиганства, но квалифицировано по ст. 213 УК РФ. Тем более, что диспозиция ст. 116 УК РФ уже сама по себе охватывает такой признак, как причинение побоев из хулиганских побуждений, поэтому идеальная совокупность составов преступлений отсутствует.

Иными словами, за совершение одного преступления ребят привлекают к уголовной ответственности дважды, что исключает Конституция РФ», — выражает недоумение защитник Александра Кокорина.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева до 8 декабря. Всех трое обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ). На аналогичный срок под арест был отправлен еще один фигурант дела спортсменов — Александр Протасовицкий, подозреваемый только в хулиганстве.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием Кокорина и Мамаева утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в «Кофемании» на ул. Большой Никитской — в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

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Фото: ФК «Зенит»

Источник: инстаграм Татьяны Стукаловой

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