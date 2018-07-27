Адриен Рабьо перейдет в «Барселону» в 2019 году

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо попал в сферу интересов «Барселоны». Игрок может присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента летом следующего года.

Сине-гранатовые уже на протяжении некоторого времени предпринимают попытки заполучить 23-летнего французского футболиста. В этом месяце спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль летал в Париж, чтобы наладить контракт между двумя клубами. Однако трансфер Рабьо в каталонскую команду этим летом маловероятен.

Контракт хавбека с «ПСЖ» истекает летом 2019 года, что может стать решением проблемы для «Барселоны». Если Рабьо не продлит соглашение с парижанами, то сине-гранатовые смогут заполучить свою трансферную цель через год бесплатно.

Ранее сообщалось, что Рабьо может стать частью сделки по переходу в «ПСЖ» полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича или хавбека «Челси» Н’Голо Канте.

Фото: Global Look Press;
Источник: ESPN GB

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