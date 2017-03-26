Адриен Рабьо: «Не знаю, когда «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, но это случится»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо поделился мыслями о Лиге чемпионов. Француз уверен, что «ПСЖ» однажды поднимет кубок Лиги чемпионов над головой.

Французская команда вылетела из турнира после разгромного поражения от «Барселоны» (1:6).

«Мы были разочарованы. «ПСЖ» прошел бы дальше, если б сумел сыграть так же, как в первом матче. Все сложилось в пользу «Барселоны». Судья тоже сильно помог.

В «ПСЖ» собраны топовые футболисты, которые в состоянии перевернуть страницу. Случившееся очень неприятно, но это послужит нам уроком на будущее. На европейском уровне проект «ПСЖ» несколько затормозил. Нужно сохранять уверенность. Это молодой проект, молодая команда.

Задача выиграть Лигу чемпионов осуществима. Я не знаю, когда именно, но знаю, что это случится», – сказал футболист.

Ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» судил арбитр Дениз Айтекин.

Фото: Global Look Press

Источник: Téléfoot