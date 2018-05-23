Адриен Рабио отказался от приезда в расположение сборной Франции

Автор: Михаил Серебряков 0

Adrien Rabiot;

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио отказался от вызова в сборную Франции на чемпионат мира–2018. Игрок написал письмо в федерацию футбола страны с отказом от приезда в расположение команды.

23-летний хавбек недоволен тем, что не вошел в основную заявку сборной из 23 игроков, а вошел в число резервных игроков.

Рабио провел за «ПСЖ» 33 матча в нынешнем розыгрыше Лиги 1, отметившись голом и 5 передачами.

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции встретится в группе C с командами Австралии, Перу и Дании.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

 

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