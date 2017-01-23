Адриано Галлиани: «Марио Фернандес в «Милане»? Мы не интересуемся этим футболистом»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался относительно слухов о переходе защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в итальянский клуб. Об этом сообщают отечественные СМИ.
«Милан» приобретет Фернандеса? Я впервые слышу эту новость. Мы никогда не интересовались бразильцем», — заявил Галлиани.
Ранее сообщалось о предметном интересе «россонери» к 26-летнему футболисту. Вчера же появилась информация о том, что защитника
«армейцев» попытается приобрести московский «Спартак».
Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС