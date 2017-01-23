Адриано Галлиани: «Марио Фернандес в «Милане»? Мы не интересуемся этим футболистом»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Марио Фернандес

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался относительно слухов о переходе защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в итальянский клуб. Об этом сообщают отечественные СМИ.

«Милан» приобретет Фернандеса? Я впервые слышу эту новость. Мы никогда не интересовались бразильцем», — заявил Галлиани.

Ранее сообщалось о предметном интересе «россонери» к 26-летнему футболисту. Вчера же появилась информация о том, что защитника 
«армейцев» попытается приобрести московский «Спартак».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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