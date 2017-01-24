Адриан Рамос стал игроком «Гранады»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Адриан Рамос

Колумбийский форвард «Боруссии» присоединился к испанской «Гранаде». Напомним, что ранее нападающим интересовались клубы из Китая.

Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Отметим, что в услугах колумбийца был заинтересован клуб китайский «Бэйцзин Гоань», который готов был предложить ему контракт с зарплатой 6 миллионов евро.

Рамос сыграл 7 матчей в текущем сезоне Бундеслиги. Дважды сумел отличиться и один раз отдал голевой пас.

«Гранада» одержала всего одну победу в текущем сезоне Ла Лиги. С 10-ю очками команада занимает 19-ю строчку.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Гранады»

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Никита Пронин

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