Адам Лаллана пропустит несколько месяцев из-за травмы

«Ливерпуль» на длительный срок потерял полузащитника Адама Лаллану. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

29-летний хавбек сборной Англии получил травму бедра в финале Audi Cup против «Атлетико». «К сожалению, повреждение носит такой характер, что, скорее всего, Адама не будет пару месяцев, а не недель. Мы можем исключить август и сентябрь», – сказал Клопп.

В минувшем сезоне Адам Лаллана провел за «Ливерпуль» 31 матч в АПЛ, забил восемь мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»