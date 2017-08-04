Адам Лаллана пропустит несколько месяцев из-за травмы

Автор: Владимир Шевелев 0

Адам Лаллана

«Ливерпуль» на длительный срок потерял полузащитника Адама Лаллану. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

29-летний хавбек сборной Англии получил травму бедра в финале Audi Cup против «Атлетико». «К сожалению, повреждение носит такой характер, что, скорее всего, Адама не будет пару месяцев, а не недель. Мы можем исключить август и сентябрь», – сказал Клопп.

В минувшем сезоне Адам Лаллана провел за «Ливерпуль» 31 матч в АПЛ, забил восемь мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля» 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Обамеянг

«Ливерпуль» будет бороться за Пьера-Эмерика Обамеянга

Мамаду Сако

Защитник «Ливерпуля» может вернуться в «ПСЖ»

Коутиньо

«Барселона» договорилась с Филлипе Коутиньо о контракте

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 