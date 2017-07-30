Адам Джонсон сменит религию, чтобы избежать смерти в тюрьме

Экс-хавбек «Сандерленда» Адам Джонсон, осужденный за изнасилование несовершеннолетней девочки, выразил намерение принять ислам, чтобы спасти свою жизнь. Сокамерники намерены расправиться с ним, перерезав горло.

Некоторые из заключенных, вступившиеся за бывшего футболиста, посоветовали Джонсону сменить религию, приняв ислам.

Джонсон подал запрос для перевода в другую тюрьму, однако он был отклонен, и теперь игрок раздумывает над тем, чтобы принять предложение своих знакомых.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail