Адам Джонсон сменит религию, чтобы избежать смерти в тюрьме

Автор: Евгений Морозов 0

Экс-хавбек «Сандерленда» Адам Джонсон, осужденный за изнасилование несовершеннолетней девочки, выразил намерение  принять ислам, чтобы спасти свою жизнь. Сокамерники намерены расправиться с ним, перерезав горло.

Некоторые из заключенных, вступившиеся за бывшего футболиста, посоветовали Джонсону сменить религию, приняв ислам.

Джонсон подал запрос для перевода в другую тюрьму, однако он был отклонен, и теперь игрок раздумывает над тем, чтобы принять предложение своих знакомых.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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