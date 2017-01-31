Адам Джонсон, осужденный за педофилию, второй раз подал апелляцию

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Джонсон

Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон повторно подал апелляцию на решение суда. Футболист был приговорен к шести годам лишения свободы за растление несовершеннолетней девушки. 

В феврале Джонсон был признан частично виновным по предъявленным обвинениям, после чего футбольный клуб «Сандерленд» расторг с ним контракт. Адам утверждал, что всего лишь целовался и не имел с девушкой сексуальных связей.

В июле прошлого года суд отклонил апелляцию Джонсона, и спустя шесть месяцев футболист вновь подал апелляцию, которая может быть рассмотрена в ближайшие несколько недель или даже дней. Об этом на своей странице в «твиттере» сообщила сестра Адама.

 

«Мы подали апелляцию. Я надеюсь, что справедливость в отношении моего брата наконец-то восторжествует», — говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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