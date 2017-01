Адам Джонсон, осужденный за педофилию, второй раз подал апелляцию

Бывший полузащитник «Сандерленда» Адам Джонсон повторно подал апелляцию на решение суда. Футболист был приговорен к шести годам лишения свободы за растление несовершеннолетней девушки.

В феврале Джонсон был признан частично виновным по предъявленным обвинениям, после чего футбольный клуб «Сандерленд» расторг с ним контракт. Адам утверждал, что всего лишь целовался и не имел с девушкой сексуальных связей.

В июле прошлого года суд отклонил апелляцию Джонсона, и спустя шесть месяцев футболист вновь подал апелляцию, которая может быть рассмотрена в ближайшие несколько недель или даже дней. Об этом на своей странице в «твиттере» сообщила сестра Адама.

Pleased that we now have a date for Adam's appeal against conviction and sentence. I hope that justice can finally be done for my brother'.

— Faye Johnson (@f10aye) January 30, 2017