Абу Диаби завершил карьеру, Кепа извинился за отказ уходить с поля. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 февраля.

1. Кепа Аррисабалага: «Я всецело уважаю Маурицио Сарри и его авторитет. Случилось недопонимание»

Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену и повздорил с главным тренером.

2. Абу Диаби объявил о завершении карьеры

Последний раз французский футболист выходил на поле в составе «Марселя» в августе 2016 года.

3. РФС разрешил «Динамо» проводить матчи РПЛ на новом стадионе

Встреча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» запланирована на 10 марта.

4. РПЛ перенесла матч «Краснодар» – «Оренбург»

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

5. Александра Кержакова разыскивают судебные приставы

Нападающий задолжал по алиментам свыше 13 млн рублей.

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