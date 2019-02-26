Абу Диаби завершил карьеру, Кепа извинился за отказ уходить с поля. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 февраля.
1. Кепа Аррисабалага: «Я всецело уважаю Маурицио Сарри и его авторитет. Случилось недопонимание»
Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену и повздорил с главным тренером.
2. Абу Диаби объявил о завершении карьеры
Последний раз французский футболист выходил на поле в составе «Марселя» в августе 2016 года.
3. РФС разрешил «Динамо» проводить матчи РПЛ на новом стадионе
Встреча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» запланирована на 10 марта.
4. РПЛ перенесла матч «Краснодар» – «Оренбург»
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
5. Александра Кержакова разыскивают судебные приставы
Нападающий задолжал по алиментам свыше 13 млн рублей.