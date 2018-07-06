Абель Эрнандес согласовал переход в ЦСКА

ЦСКА согласовал переход форварда Абеля Эрнандеса. Предыдущей командой 27-летнего уругвайца был «Халл».

В четверг, 5 июля, агент футболиста побывал в Москве и уладил все детали договора. Сам игрок подпишет контракт сроком на 4 года.

Нападающий переходит в московскую команду на правах свободного агента. ЦСКА выплатит значительный подписной бонус.

В прошлом сезоне 27-летний уругвайский футболист провел в английском Чемпионшипе 10 матчей, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу.

Первую половину сезона Эрнандес работал под руководством Леонида Слуцкого, бывшего тренера ЦСКА.

На счету форварда также 27 матчей за сборную Уругвая, в которых он забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник:«Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»