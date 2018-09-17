Абель Эрнандес может сбежать из ЦСКА

Автор: Евгений Морозов 0

Hernandez

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сообщил, что пропустит около четырех недель из-за травмы, полученной в матче седьмого тура РПЛ с «Уфой» (3:0).

«Травма является сложным моментом для меня. Трудно говорить об этом. Я пропущу около четырех недель. Надеюсь восстановиться как можно быстрее», – сказал Эрнандес.

Ранее сообщалось, что у 27-летнего форварда диагностировано повреждение мягких тканей бедра. В следующем туре ЦСКА 23 сентября сыграет со «Спартаком».

В контракте уругвайца прописан пункт, предусматривающий возможность расторжения соглашения без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода.

Фото: ЦСКА
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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