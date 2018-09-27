Аарон Рэмзи не договорился с «Арсеналом» о контракте и, скорее всего, уйдет свободным агентом

Автор: Евгений Морозов 0

Рэмси

Переговоры «Арсенала» с полузащитником Аароном Рэмзи не увенчались успехом. Срок действующего контракта валлийца с «пушкарями» истекает следующим летом.

Стороны согласовали новый четырехлетний договор, но в итоге клуб отозвал свое предложение.

Рэмзи сможет покинуть «Арсенал» по завершении сезона на правах свободного агента. У 27-летнего футболиста есть право официально начать переговоры с другим клубом 1 января.

В составе «Арсенала» хавбек выступает с 2008 года. Минувшим летом им интересовались «Ливерпуль» и «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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