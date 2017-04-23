Аарон Рэмзи: «Мы хотим выиграть Кубок Англии ради Венгера»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Арсенал Сити

Лондонский «Арсенал» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Хавбек «канониров» Аарон Рэмзи поделился мнением о победе над «горожанами» и выходе в финал Кубка.

«Мне нравится этот турнир. В последние годы мы в нем довольно успешны, вы видите, с какой мы действовали страстью. В ситуации с голом я допустил ошибку. Понимаю, что в таких ситуациях на это нужно как-то ответить. Я старался работать не покладая рук, и в итоге это нам за это воздалось.

Мы всего второй раз сыграли в такой схеме, нужно отдать парням должное. Мы показали характер, который есть у команды. Сегодня было важно победить, чтобы мы могли смотреть вперед. Но у нас будет еще 7 финалов, чтобы мы постарались забраться в топ-4. В этом сезоне мы несколько раз подводили Венгера, мы хотим выиграть ради него и ради себя», – сказал Рэмзи.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмзи провел за «Арсенал» 23 игры во всех турнирах и забил два мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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