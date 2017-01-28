Аарон Оланаре вернулся в ЦСКА

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Пресс-служба ЦСКА официально объявила имя первого новичка команды в новом году. Об этом стало известно сегодня.

Нигерийский нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре подписал контракт с красно-синими на 4,5 года. Ранее 22-летний игрок выступал в  «армейском» клубе на правах аренды. В сезоне 2015/16 Аарон сыграл за москвичей 7 матчей и забил 2 гола.

Стоит отметить, что африканец только восстановился от тяжелого повреждения, которое получил в начале мая прошлого года. Форвард был травмирован в первом тайме финального матча Кубка России с «Зенитом».

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Фото: Официальная страница ЦСКА в Twitter

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА
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Дмитрий Темников
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