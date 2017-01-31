Аарон Оланаре тренируется с небольшими ограничениями

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Аарон Оланаре

Сейчас ЦСКА находится на втором сборе в Компоаморе. Напомним, что к команде присоединился Аарон Оланаре, который подписал контракт с ЦСКА на 4,5 года.

ЦСКА сейчас находится на втором испанском сборе. На сегодня у «армейцев» запланированы две тренировки. Сообщается, что Аарон Оланаре тренируется в общей группе, но с небольшими ограничениями.

Послезавтра «красно-синие» сыграют свой второй матч на этом сборе. Соперником ЦСКА будет лидер чемпионата Чехии — «Виктория» Пльзень. Матч начнется в 18:00 по мск.

После первой части чемпионата ЦСКА занимает 3-ю строчку с 32-мя очками в активе.

Фото: Global Look Press
Источник: Bobsoccer

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Олег Яровинский: «В «Москву» почти купили Анхеля Ди Марию»

Перес собирается продать Роналду и Бензема

«Реал» стал обладателем уникального достижения

Добавить комментарий

Войти с помощью: 