Аарон Оланаре тренируется с небольшими ограничениями

Сейчас ЦСКА находится на втором сборе в Компоаморе. Напомним, что к команде присоединился Аарон Оланаре, который подписал контракт с ЦСКА на 4,5 года.

ЦСКА сейчас находится на втором испанском сборе. На сегодня у «армейцев» запланированы две тренировки. Сообщается, что Аарон Оланаре тренируется в общей группе, но с небольшими ограничениями.

Послезавтра «красно-синие» сыграют свой второй матч на этом сборе. Соперником ЦСКА будет лидер чемпионата Чехии — «Виктория» Пльзень. Матч начнется в 18:00 по мск.

После первой части чемпионата ЦСКА занимает 3-ю строчку с 32-мя очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Bobsoccer