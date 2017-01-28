Аарон Оланаре: «Собирался продолжить карьеру только в ЦСКА»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Аарон Оланаре

Новичок московского ЦСКА Аарон Оланаре сказал первые слова в качестве футболиста красно-синих. Форвард не скрывает радости от возвращения в «армейский» клуб.

«Я очень частлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я собирался продолжать карьеру. Я очень счастлив такому стечению обстоятельств, это чудесно!

Знаю всех тренеров, знаком с большинством футболистов москвичей. Адаптации в ЦСКА у меня не будет. Я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!», — подытожил нигериец.

Сегодня пресс-служба красно-синих объявила о переходе Оланаре в команду. Срок действия контракта с 22-летним форвардом рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Александр Кержаков все дальше от возвращения в футбол

Виктор Гусев: «На необитаемом острове пошел в туалет, из-за дерева шепнули: «Лоськов, шестая минута»

Муса-мотор. Илья Казаков – об Ахмеде Мусе

Добавить комментарий

Войти с помощью: 