Аарон Оланаре: «Собирался продолжить карьеру только в ЦСКА»

Новичок московского ЦСКА Аарон Оланаре сказал первые слова в качестве футболиста красно-синих. Форвард не скрывает радости от возвращения в «армейский» клуб.

«Я очень частлив! ЦСКА — единственная команда, в которой я собирался продолжать карьеру. Я очень счастлив такому стечению обстоятельств, это чудесно!



Знаю всех тренеров, знаком с большинством футболистов москвичей. Адаптации в ЦСКА у меня не будет. Я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести команде максимум пользы!», — подытожил нигериец.

Сегодня пресс-служба красно-синих объявила о переходе Оланаре в команду. Срок действия контракта с 22-летним форвардом рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА