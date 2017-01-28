Аарон Оланаре перейдет в ЦСКА на постоянной основе

Форвард китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре в ближайшее время заключит контракт с ЦСКА. Напомним, что Оланаре уже выступал за «армейцев».

По сообщениям СМИ, Аарон Оланаре подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Контракт футболиста с московским клубом будет рассчитан на 4,5 года.

Оланаре выступал за «армейцев» в предыдущем сезоне. Нападающий отметился тремя мячами в 10 матчах за «красно-синих». В том же сезоне Аарон стал чемпионом России вместе с ЦСКА.

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Фото: Global Look Press

Источник: Allnigeriasoccer