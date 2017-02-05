Аарон Оланаре: «Мечтаю играть в «Челси»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что хотел бы поиграть в Англии. Форвард мечтает перейти в «Челси».

«Муса как-то сказал: «Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике». Да, это вполне реально. Почему нет? Но Эменике – это Эменике, а Оланаре – это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэль уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

Хотел бы я, чтобы моя карьера сложилась, как у Мусы? Я всегда любил «Челси», где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта — оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

Реально ли это? Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать», – заявил Оланаре.

8 января 2017 года нападающий вернулся в ЦСКА из китайского «Гуанчжоу Фули», подписав контракт с клубом, рассчитанный на 4,5 года. За все время пребывания в ЦСКА форвард сборной Нигерии провел 10 матчей и отметился 3 забитыми мячами.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс