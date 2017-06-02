«Арсенал» хочет приобрести Тома Лемара

Автор: Лидия Дидык 0

Лемар

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может продолжить карьеру в Англии. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер проявляет интерес к 21-летнему хавбеку сборной Франции.

Сам Лемар, контракт которого с «Монако» рассчитан еще на два года, был бы не против этого трансфера.

Ранее сообщалось, что на Лемара претендуют «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Лемар в 55 матчах этого сезона во всех турнирах забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

«Арсенал» предлагал 100 миллионов евро за Килиана Мбаппе, но «Монако» отказал в трансфере англичанам.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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