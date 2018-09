А судьи кто? 5 самых необычных персонажей из мира футбольных рефери

Вероятно, каждый футбольный болельщик, хотя бы изредка посещающий стадион, слышал кричалку «У судьи есть муж». Обычно это не более чем законспирированное оскорбление, но один английский арбитр решил пойти дальше и воплотить данное выражение в жизнь: 46-летний рефери Ник Кларк официально сменил пол и отныне зовется Люси Кларк. Остается пожелать ему сохранить подобный оптимистичный настрой, а в связи с этим незаурядным событием мы составили подборку самых необычных футбольных судей.

Самый пожилой судья — Гарри Харди

Самым возрастным арбитром, когда-либо судившим футбольные матчи, на сегодняшний день является Гарри Харди из Илкстона, графство Дербишир.

Этот почтенный джентльмен работал на играх полупрофессиональных лиг Англии с 1959 по 2015 годы и отсудил — только вдумайтесь в эту цифру — более 3000 матчей! Харди завершил карьеру арбитра в 2015 году в возрасте 88 лет, заявив при этом, что делает это не из-за своего возраста, а вследствие травмы, полученной им при падении с лестницы в собственном доме. Всю свою жизнь мистер Харди является преданным болельщиком «Дерби Каунти», за который он мог бы выступать лично, но, по собственному признанию,«не сумел выйти в профессионалы из-за судейства»

В 2013 году президент FA принц Уильям наградил Харди медалью «За вклад в футбол». Также ветеран английского судейского корпуса является кавалером гражданской медали Британской Империи.

В последние годы своей продолжительной карьеры Гарри Харди работал на матчах лиги Центрального Мидлендса и Воскресной лиги Лонг Итона. После прекращения активного судейства Харди остается на посту председателя судейской ассоциации Эруош Вэлли (административный район графства Дербишир).

Самый молодой судья — Дэйзи Голдсмит

Общеизвестно, что все британцы от мала до велика помешаны на футболе. Неудивительно, что именно там появляются самые невероятные примеры любви к игре № 1.

Британская школьница Дейзи Голдсмит в 2010 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой футбольный судья в мире. 16-летняя девочка успешно прошла двухнедельные специализированные курсы и получила право заниматься футбольной деятельностью на законном основании.

По словам Дейзи, в детстве куклы ее вовсе не интересовали – она вместе со своим дядей посещала футбольные турниры.

«Однажды во время матча моей любимой команды я поняла, что больше всего на свете хочу стать рефери, однако возраст не позволял осуществить мою мечту», — заявляла новоявленный рефери.

Девочка решила не ждать совершеннолетия и стала играть в футбол. Друзья-одноклассники со временем привыкли к тому, что Дейзи гоняет мяч, пока ее сверстницы обсуждают наряды. В 14-летнем возрасте успехи Голдсмит в спорте достигли таких высот, что администрация школы позволила ей судить один из самых ответственных матчей. Но она не остановилась на достигнутом и решила перейти на новый уровень.

В результате обучения школьница вошла в когорту к квалифицированным футбольным судьям, за каждый отработанный матч ей платят 8 долларов.

«Моему счастью не было предела, когда меня занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого молодого судью! Я очень горда тем, что мои старания оценили» — говорит Голдсмит.

Сейчас Дэйзи 24 года, и она по-прежнему судит матчи региональных английских лиг.

Самый богатый судья — Юнас Эрикссон

Часто футбольных судей пытаются обвинить в том, что они подкуплены той командой, в пользу которой была совершена результативная ошибка, причем делают это не только болельщики, но и вполне официальные лица, а также тренеры и футболисты потерпевших команд.

Но есть человек, в адрес которого подобные реплики звучали как минимум нелепо — шведский арбитр Юнас Эрикссон.

Все дело в том, что деньги для Юнаса – вовсе не главное. Их у него и без того много. И гонорар, который он получал за проведение международного матча (3500 евро, как для судьи категории «Elite»), не представляет для 41-летнего шведа гигантской суммы.

Мы здесь власть. Лучшие судьи мира

Эрикссон начинал свою карьеру в мире спорта как журналист, судить начал в 1994-м, а в 1998-м по совету друга выгодно приобрел 15 процентов акций компании IEC in Sport (специализируется на продаже телевизионных прав на трансляции спортивных событий – в основном олимпийских видов спорта – гимнастика, плавание, волейбол, борьба и т.д.). Тогда штат компании насчитывал всего 4 сотрудника. Сейчас это фирма с 40 сотрудниками только в шведском Стокгольме, а также с филиалами в Китае, ОАЭ и Австралии. В 2011-м Эрикссон продал свои активы за 9 миллионов евро французской корпорации-гиганту Lagardere, которая поглотила IEC in Sport. Швед вложил их в недвижимость, IT, другие проекты, связанные с телевидением и ныне является одним из самых состоятельных людей Швеции. Активы Эрикссона оценивают в сумму около 12 млн евро. Судейством же швед занимался исключительно из любви к профессии.

Но это не единственное, чем знаменит Эрикссон.

В самой Швеции его считают немножко параноиком. В период активной деятельности он так переживал за свою репутацию неподкупного судьи, что никогда не отвечал на телефонные звонки с незнакомых номеров и никогда не перезванивает на них. Более того: он запретил это делать и членам своей семьи. Ну и самый яркий пример: никто (как минимум, пресса и общественность) не знает имен его двух дочерей, так как Эрикссон опасался, что через родных на него могут давить заинтересованные лица. В Швеции шутят, что по завершении карьеры судьи Эрикссон вполне мог бы заняться вопросами государственной безопасности.

В отличие от предыдущих героев подборки, шведский арбитр в годы активной карьеры был вполне востребован на самом высоком уровне — регулярно работал на матчах высшего дивизиона чемпионата Швеции и еврокубков.

В 2009 году был признан лучшим футбольным арбитром Швеции, а 30 мая 2018 года объявил о завершении своей судейской карьеры, заявив при этом, что из-за кумовства и непрозрачности при выборе судей шведские судьи не получают того количества матчей, которого заслуживают, а также о том, что о своём непопадании на чемпионат мира он узнал из газет, и что именно это послужило одним из ключевых факторов, повлиявших на принятие решения о завершении карьеры.

Самый яркий судья

В бразильском городе Навегантис работает самый необычный футбольный судья в мире.

Клесио Морейра дос Сантос прославился тем, что на поле он выходит исключительно в розовой форме вместо черной. Неизвестно, вдохновлялся ли Клесио известной песней Алены Свиридовой или формой футбольного клуба «Палермо», но в каждом матче своим ярко-розовым костюмом он вносит краски в суровую контактную игру. Однако, помимо яркого образа, он также использует и нестандартную форму наказания игроков за нарушение правил игры. Каждый раз, когда он фиксирует нарушение правил, Клесио исполняет несколько танцевальных па. По его словам, футбол многие ошибочно считают излишне агрессивным спортом, а его танцы – способ разрушить этот стереотип. Бразильские любители футбола признаются, что в такие моменты напрочь забывают следить за игрой. Яркого судью прозвали Маргарида или «Цветок футбола». Он с радость делает селфи с болельщиками и футбольными фанатами. Многие считают, что Маргарида принадлежит к сексуальным меньшинствам, однако это вовсе не так. Клесио женат и у него трое детей, а свой необычный образ он выбрал исключительно для того, чтобы внести немного цвета в серую повседневность низших лиг бразильского футбола. Самый непосредственный судья Представляем вашему вниманию, пожалуй, самого удивительного футбольного арбитра мира — Майка Дина. Он не танцует во время матчей, не носит странную одежду и, на первый взгляд, мало чем отличается от среднестатистического рефери. Тем не менее, Майк является одним из самых странных персонажей в английском судейском корпусе. Дин начал судейскую карьеру в 1985 году. Он работал главным арбитром в Северной Премьер-лиге, затем стал ассистентом главного арбитра в Футбольной лиге, а с 1997 года стал сам судить матчи Футбольной лиги. В 2000 году вошёл в группу судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги. С 2003 года входит в список арбитров ФИФА. Больше всего Майк прославился своим странным поведением во время матчей Английской премьер-лиги. Некоторые английские поклонники футбола утверждают, что Дин является болельщиком «Тоттенхэма». Видео, в котором он открыто празднует забитый мяч «шпор» против «Астон Виллы», собрало больше двух миллионов просмотров в сети. Подобные подозрения немного ослабли после того, как в сезоне 17-18 Майк Дин не назначил пенальти в пользу «Тоттенхэма» в матче с «Суонси» несмотря на то, что мог запросить просмотр видеоповтора. Матч завершился вничью со счетом 0:0. Также существуют целые подборки странных и забавных действий Дина. Существует три самых известных инцидента, произошедших при участии английского арбитра. Первый произошел в 2006 году, когда Дин был назначен главным арбитром на финал Кубка Англии, который должен был состояться 13 мая на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. 13 мая 2006 года. Менее чем за месяц до матча ФА приняла решение о замене главного арбитра матча на Алана Уайли, посчитав, что Дин мог быть пристрастным по отношению к одному из участников финала, «Ливерпулю», так как сам проживал в Мерсисайде. Это был первый случай в истории, когда заменяли уже назначенного на финал Кубка Англии судью. Второй раз Майк Дин оказался в центре внимания 5 апреля 2009 года, когда в матче Чемпионшипа встретились два валлийских клуба, «Кардифф Сити» и «Суонси», которые являются непримиримыми соперниками. Во время матча один из зрителей бросил в Дина монету, которая попала ему в лоб и вызвала рассечение. Полиция Южного Уэльса арестовала болельщика, причастного к инциденту, просмотрев видеозаписи. В концовке матча Дин назначил спорный пенальти в ворота «Суонси Сити», а матч завершился вничью 2:2. И, наконец, резонансный случай имел место в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которая прошла 3 апреля 2010 года на стадионе «Олд Траффорд». Это был решающий матч в чемпионской гонке АПЛ. Победу в матче одержал «Челси», а Дин вместе с лайнсменами Саймоном Беком и Стивеном Чайлдом подверглись жёсткой критике со стороны СМИ после матча. Учитель математики, актер-культурист и special one. Какие арбитры работают на ЧМ-2018 Согласно видеоповторам, Дин не назначил до четырёх пенальти: 3 в пользу «МЮ» и 1 в пользу «Челси». Победный гол за «Челси» забил Дидье Дрогба, но видеоповторы свидетельствуют о том, что при этом он находился в двухметровом офсайде. Лайнсмен Бек, тем не менее, не поднял флаг и гол Дрогба был засчитан. В концовке встречи «Юнайтед» забил гол усилиями Федерико Македы. Гол был засчитан несмотря на протесты Джона Терри, утверждающего, что Македа подыграл себе рукой. Бывший в ту пору главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон подверг жесткой критике работу судейской бригады во главе с Дином. Фергюсон признался, что был «обеспокоен» ещё до матча, когда узнал, что встречу будет судить Дин, который уже ранее неоднократно подвергался критике за свои неоднозначные решения. После матча Майк Дин вместе со своей бригадой лайнсменов был отстранён от судейства в матчах Премьер-лиги и переведён в Чемпионшип. На сегодняшний день Дин по-прежнему активно продолжает карьеру арбитра и обслуживает матчи национальных, еврокубков и международных турниров.

Текст: Владислав Маслов

Фото: Global Look Press