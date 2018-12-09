Гарет Бэйл прервал свою длительную безголевую серию в чемпионате Испании

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 15-го тура чемпионата Испании Реал» победил «Уэску» — 1:0. Победный гол на свой счет записал валлийский нападающий Гарет Бэйл.

Этот гол стал для форварда первым за 100 дней в Примере. Он прервал 10-матчевую серию без забитых мячей в испанском чемпионате, которая стала для него худшей в карьере. В последний раз Бэйл забивал 1 сентября в матче 3-го тура с «Леганесом» (4:1).

Напомним, 29-летний валлиец перешел в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. В нынешнем сезоне Бэйл провел 14 матчей в чемпионате Испании, стал автором четырех забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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