Гарет Бэйл прервал свою длительную безголевую серию в чемпионате Испании

В матче 15-го тура чемпионата Испании Реал» победил «Уэску» — 1:0. Победный гол на свой счет записал валлийский нападающий Гарет Бэйл.

Этот гол стал для форварда первым за 100 дней в Примере. Он прервал 10-матчевую серию без забитых мячей в испанском чемпионате, которая стала для него худшей в карьере. В последний раз Бэйл забивал 1 сентября в матче 3-го тура с «Леганесом» (4:1).

40 — Gareth Bale has ended a drought of 40 shots and 802 minutes without a goal in the La Liga, his longest streak in the competition. Relief. pic.twitter.com/4LpVwsMTt1

— OptaJose (@OptaJose) December 9, 2018