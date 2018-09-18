Лионель Месси — первый игрок, оформивший 8 хет-триков в Лиге чемпионов

«Барселона» разгромила ПСВ в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 4:0. Лионель Месси отметился тремя забитыми мячами.

Аргентинец открыл счет ударом со штрафного на 31-й минуте, став автором первого гола ЛЧ в нынешнем сезоне. На 77-й минуте он забил второй свой гол, на 87-й – третий.

Для Месси это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком, кому покорилась эта отметка.

Стоит отметить, что ближайшим преследователем нападающего «сине-гранатовых» является Криштиану Роналду.В его активе 7 хет-триков.